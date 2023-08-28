برامج الحماية الاجتماعية وصلت إلى 5.2 مليون أسرة.. تقرير لـ إكسترا نيوز

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا معلوماتيا يرصد جهود الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث أوضح التقرير أن 5.2 مليون أسرة هو عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتضم البرامج مد الحماية للفئات غير القادرة على العمل مثل كبار السن، وأيضا توسيع الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة.



وأشار التقرير إلى إضافة عدد من الفئات ضمن تكافل وكرامة وإدراج الأسر، لخدمات التأمين الصحي، وتوفير برنامج "فرصة" لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر.



وأوضح التقرير أن برنامج "لا أمية مع تكافل"، نجح في محو أمية 900 ألف سيدة، وهو ما ساهم في تخفيض نسبة الأمية من 62% إلى 48% حتى الآن، ونجحت الوزارة في فتح نحو 9 آلاف فصل على مستوى الجمهورية للمساهمة في تعليم الكبار ومحو الأمية.