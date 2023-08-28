بشأن التعدين والنفط.. تعاون بين السعودية وتركيا لتعزيز علاقتهما

وقعت تركيا والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تعزز الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.



وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب ارسلان بيرقدار، مع وسائل إعلام تركية ، إنه استضاف نظيره السعودي في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وتباحث معه حول الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ولفت الوزير التركي، إلى أنه خلال اللقاء تم توقيع الاتفاقية، التي تشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

وأكد الوزير التركي، على أن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود والنفط في منطقة غابار بولاية شرناق، له أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.