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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن التعدين والنفط.. تعاون بين السعودية وتركيا لتعزيز علاقتهما

صدى البلد

وقعت تركيا والمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تعزز الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب ارسلان بيرقدار، مع وسائل إعلام تركية ، إنه استضاف نظيره السعودي في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وتباحث معه حول الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

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ولفت الوزير التركي، إلى أنه خلال اللقاء تم توقيع الاتفاقية، التي تشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

وأكد الوزير التركي، على أن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود والنفط في منطقة غابار بولاية شرناق، له أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.

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بشأن التعدين والنفط.. تعاون بين السعودية وتركيا لتعزيز علاقتهما

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