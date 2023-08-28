محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي وجه بتطوير مواقع العمل وأداء الخدمات للمواطنين

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري من خلال تطوير مواقع العمل ومواقع أداء الخدمات للمواطنين؛ لينعكس بالإيجاب على مؤدي الخدمة ومتلقيها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة لتنمية مواردها.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الاثنين/ أعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء وديوان مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه (3 ملايين جنيه لتطوير حمام السباحة - 7 ملايين تكلفة تطوير مبنى مديرية التربية والتعليم).



وأضاف مختار أن لتطوير المباني والمنشآت الحكومية أهمية كبيرة في نفوس العاملين والمواطنين من أجل تأدية وتلقي الخدمة على أكمل وجه، مشيرا إلى أن جزء من تقديم الخدمة هو حسن المظهر العام لمكان تلقي الخدمة حتى يؤدي الموظف عمله المنوط به بكفاءة عالية.



وأوضح أن استقبال المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم أولى أولوياتنا جميعًا، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم والشركة المنفذة لتطوير حمام السباحة بتكثيف الأعمال والانتهاء منه قبل الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل خلال الفصل الدراسي الجديد.



وثمن دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في دعم تطوير ديوان مديرية التربية والتعليم وحمام السباحة والذي سيعد نقله نوعية لتنفيذ الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس.



من جانبه..قال وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر شعبان إن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من أول حمامات السباحة على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذه بمقاييس أوليمبية، فهو أول حمام سباحة مغطى لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصة بالتفوق الرياضي.



وعلى صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وقال إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة نفذت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات؛ بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن، موجها بتكثيف الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة.



من جانبه.. أوضح مدير إدارة العلاج الحر الدكتور محمد فؤاد أنه تم المرور على 107 منشآت منها 20 عيادة غير مرخصة، و19 مستشفى وعيادة تخصصية و33 مركزًا طبيًا ومعملًا.



وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 17 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق إداري لـ8 منشآت وإعادة فتح لـ7 أخرى، وفحص 3 شكاوى، مشيرا إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظًا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.



