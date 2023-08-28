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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: نحتاج لتعزيز منظومة الإعلام العربي لحماية وصون المصالح المشتركة

السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد خطابي

استقبل اليوم بعمان السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال والوفد المرافق له من طرف فيصل الشبول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الذي قدم بيانات مفصلة حول مهمة الفريق العربي المكلف بالتفاوض مع كبريات الشركات الاعلامية في ضوء التجارب الدولية في هذا المجال بما في ذلك الاتحاد الأوروبي مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة المتابعة الحثيثة للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة 53 في يونيو الماضي بالرباط بما في ذلك على الخصوص القرار المتعلق باطلاق عملية تفاوضية في أقرب الاجال واحسن الظروف مع هذه الشركات برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية وعضوية مجموعة من الدول الاعضاء واتحاد الاذاعات العربية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير خطابي عن الشكر الجزيل على ما اتخذته الجهات الاعلامية الأردنية من ترتيبات محكمة لانعقاد هذا الاجتماع مجددا استعداد قطاع الاعلام والاتصال للتعاون الوثيق مع الرئاسة الاردنية واعضاء الفريق لبلورة أرضية واضحة تعزز الموقف التفاوضي العربي لكسب هذا الرهان الذي يتطلب على غرار باقي قرارات الدورة الوزارية المذكورة ، ارادة توافقية حقيقية تضفي حركية على منظومة الإعلام العربي وتعزز دورها الفعال في حماية وصون المصالح المشتركة وفي صلبها القضية الفلسطينية والقدس الشريف ، ورصد واحتواء الحمولات الهدامة التي تعمد لنشر التطرف والكراهية وتحاول المس بالقيم الحضارية والثقافية والروحية والمجتمعية

اتحاد الاذاعات العربية الإذاعات العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجامعة العربية القضية الفلسطينية المملكة الأردنية الهاشمية جامعة الدول العربية

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