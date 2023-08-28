فضيحة .. أوكرانيا ترسل جنديا بعمر 71 عاما لألمانيا للتدريب بحلف الناتو

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن أحد المجندين الأوكرانيين الذين أرسلتهم أوكرانيا إلى ألمانيا للتدريب على استخدام الأسلحة الغربية يبلغ من العمر 71 عاما.

وكان الرجل المسن المعني قد تطوع للانضمام إلى الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت “فايننشال تايمز” .

وقال مدربون في الناتو يعملون في قاعدة عسكرية بالقرب من كليتز في شمال شرق ألمانيا لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه في حين أنهم أعجبوا بـ”الدافع الهائل” للمتدربين الأوكرانيين، فإن عمر وقدرة أولئك الذين يصلون على تعلم استخدام الأسلحة “يختلف اختلافا كبيرا”.

واشتكى المدربون من أن القادة الأوكرانيين على خط المواجهة غالبا ما يفضلون الاحتفاظ بأفضل جنودهم في الخنادق معهم بدلا من إرسالهم للتدريب في الخارج.

وقال رينولدز، وهو زميل باحث في الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن التدريب العسكري الذي يقدمه الغرب لم يلب توقعات كييف في مناسبات عديدة.

وأشار رينولدز إلى أن أوكرانيا تريد أن تتدرب قواتها بالدبابات والعربات المدرعة والمدفعية والطائرات بدون طيار، في ظروف تتطابق مع تلك الموجودة في ساحة المعركة الفعلية ولكنها يمكن أن تكون أيضا محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأفراد الخدمة المعنيين.

ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية لديها تسامح منخفض مع حوادث التدريب، وهذا النهج “لا يتوافق بشكل جيد مع متطلبات [كييف] للمتدربين”، كما أوضح.

أفاد أحد المدربين الألمان أنه كان لديه بعض التوترات مع القادة الأوكرانيين الأكبر سنا، الذين تلقوا تعليمهم العسكري في الحقبة السوفيتية ويعتقدون أنهم يعرفون أفضل.