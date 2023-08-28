عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة .. أوكرانيا ترسل جنديا بعمر 71 عاما لألمانيا للتدريب بحلف الناتو

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن أحد المجندين الأوكرانيين الذين أرسلتهم أوكرانيا إلى ألمانيا للتدريب على استخدام الأسلحة الغربية يبلغ من العمر 71 عاما.

وكان الرجل المسن المعني قد تطوع للانضمام إلى الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت “فايننشال تايمز” .

وقال مدربون في الناتو يعملون في قاعدة عسكرية بالقرب من كليتز في شمال شرق ألمانيا لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه في حين أنهم أعجبوا بـ”الدافع الهائل” للمتدربين الأوكرانيين، فإن عمر وقدرة أولئك الذين يصلون على تعلم استخدام الأسلحة “يختلف اختلافا كبيرا”.

واشتكى المدربون من أن القادة الأوكرانيين على خط المواجهة غالبا ما يفضلون الاحتفاظ بأفضل جنودهم في الخنادق معهم بدلا من إرسالهم للتدريب في الخارج.

وقال رينولدز، وهو زميل باحث في الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن التدريب العسكري الذي يقدمه الغرب لم يلب توقعات كييف في مناسبات عديدة.

وأشار رينولدز إلى أن أوكرانيا تريد أن تتدرب قواتها بالدبابات والعربات المدرعة والمدفعية والطائرات بدون طيار، في ظروف تتطابق مع تلك الموجودة في ساحة المعركة الفعلية ولكنها يمكن أن تكون أيضا محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأفراد الخدمة المعنيين.

أوكرانيا تعلن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

مصرع 4 أشخاص في هجمات روسية على أنحاء أوكرانيا

ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية لديها تسامح منخفض مع حوادث التدريب، وهذا النهج “لا يتوافق بشكل جيد مع متطلبات [كييف] للمتدربين”، كما أوضح.

أفاد أحد المدربين الألمان أنه كان لديه بعض التوترات مع القادة الأوكرانيين الأكبر سنا، الذين تلقوا تعليمهم العسكري في الحقبة السوفيتية ويعتقدون أنهم يعرفون أفضل.

الجيش الأوكراني المانيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

موضوعات متعلقة

بسبب العقوبات .. رد فعل صادم من بوتين يفاجئ شولتس وماكرون

الإمارات تستعد لزيادة الاستثمار في بنك التنمية الجديد لدول بريكس

كان بعلم الدبيبة.. تفاصيل جديدة بشأن لقاء المنقوش مع المسؤول الإسرائيلي

محادثات بين لافروف ونظيره التركي في موسكو قريبًا

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

قرار عاجل من الأمن الداخلي الليبي ضد وزيرة الخارجية

أنباء عن إقالتها.. عقوبات تنتظر وزيرة خارجية ليبيا بعد لقاء نظيرها الإسرائيلي

بسبب أمريكا.. إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة سويسرا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ