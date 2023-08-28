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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقرة تصلح الصدوع القديمة.. الأثرياء العرب يتجهون إلى تركيا

صدى البلد

تمثل الفيلات الفاخرة التي يشتريها الأثرياء العرب والمواقع السياحية الجديدة التي يزورونها علامة على إصلاح الصدوع القديمة، 

 

على مدى العقد الماضي، كان هناك محاولات لتعزيز التواجد العربي في تركيا، وخاصة في شمال غرب تركيا، وفي السنوات الأخيرة، تدهورت علاقات تركيا مع دول الخليج، والعلامة التي تركتها الاستثمارات الخليجية في هذه المنطقة الريفية كانت سيئة، وذلك وفقا لتحليل نشرته صنداي تايمز. 

 

 

دعم الرئيس أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين، جعله على خلاف مع معظم ممالك الخليج، تم حظر بعض البضائع التركية، لكن أردوغان عالج خلافه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويسعى لبناء علاقات جديدة مع الخليج. 

 

وفقا لما نشرته صنداي تايمز، خفف أردوغان من دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، وقام الشهر الماضي بزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ووقع اتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية تعد بجلب عشرات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد التركي.

 

جبال وشلالات يالوفا الخضراء هي الأساس الذي بنيت عليه علاقات تركيا الاقتصادية مع الخليج، في أوائل الثمانينات، فتح ثلاثة رجال في غوكجيديري، القرية الجذابة التي يقع فيها فندق زمزم، الطريق أمام موجة من الاستثمارات العربية في المنطقة.

 

بسبب مناخ المنطقة وقربها من إسطنبول، التي تبعد بضع ساعات عن الطريق البري، بدأ السياح من المنطقة العربية في بناء الفلل وقضاء العطلات في المنطقة، وظهرت صناعة الخدمات لاستيعابهم.

 

اليوم، تتم كتابة اللافتات الموجودة على كل متجر تقريبًا باللغتين التركية والعربية، على الرغم من الحملة على اللافتات العربية في أجزاء أخرى من البلاد حيث استقر اللاجئون السوريون، معظم الفنادق والمطاعم خالية من الكحول وتمتلئ الطرق بحافلات الأشخاص التي تنقل العائلات حول مناطق الجذب المحلية.

 

توجد في مجموعات الفيسبوك باللغة العربية إعلانات للشركات التي تخدم مجتمع المغتربين: ملابس نسائية محتشمة، وأطعمة عربية، وعقارات للبيع، وحوالي نصف الشركات في الشارع الرئيسي في غوكجيديري وكلاء عقارات.

 

حصل بعض الذين استثمروا هناك على الجنسية؛ منذ عام 2017، عرضت تركيا برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، مما يسمح لأي شخص ينفق ما لا يقل عن 400 ألف دولار على العقارات بالحصول على جوازات سفر تركية لعائلته المباشرة، وحتى في عام 2019، في ذروة الخلاف تم بيع أكثر من مائة عقار في يالوفا للمشترين العرب كل شهر.

 

في إسطنبول، ارتفع عدد المقيمين الأجانب من 400 ألف في عام 2014 إلى ما يقرب من 1.5 مليون اليوم. حتى عام 2022، كان أكبر المستثمرين في مجال الجنسية، حسب الجنسية هم الإيرانيون، يليهم مواطنو الدول العربية، على الرغم من أن الروس قد تجاوزوهم الآن.

 

وتعد تركيا هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض عقوبات أو قيود على الشركات والأفراد الروس، الآن، قامت فنادق ومطاعم يالوفا بوضع علامات اللغة الروسية بجانب العلامات العربية.

 

تتمتع تركيا بعام ازدهار في قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 50 مليونا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الليرة. 

 

تواجه المنطقة الآن منافسة من بلدات تقع على ساحل البحر الأسود في تركيا، والتي تشتهر أيضًا بجبالها ومناخها المعتدل، وهي وجهة مفضلة للسياح والمشترين من عرب الخليج.

 

وفقا لتحليل صنداي تايمز، الطبقات الوسطى تأتي إلى منطقة يالوفا، لكن الأثرياء يذهبون إلى البحر الأسود الآن.

 قبل سنوات، اعتاد أيضًا السوريين واللبنانيين أن يزوروا هذه المناطق في جولات بالحافلات، ولكن الأوضاع الاقتصادية اختلفت تماما.

 تمتلك الدولة المرافق هنا ولكنها ليست في حالة جيدة. يجب خصخصتها وتحديثها، وفقا لما ورد في تحليل صنداي تايمز. 

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