وليد العطار يجتمع بالحكام في معسكر النخبة

اجتمع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع الحكام على هامش معسكر حكام النخبة و الدوليين تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تحدث وليد العطار عن مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام ، للحكام لتقديم مستوى مميز في الموسم المقبل والظهور بشكل يليق بالكرة المصرية ، كما تم التأكيد على صرف المستحقات خلال الساعات المقبلة ونظام صرفها في الموسم الجديد.

كما تم التطرق الى سلبيات وايجابيات المرحلة الماضية وبعض المقترحات بتصحيح هذه الأمور في الموسم المقبل و تقديمها لمجلس الإدارة لمناقشتها.