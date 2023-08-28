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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من نيجيريا بشأن التدخل العسكري في النيجر

النيجر
النيجر

قالت رئاسة نيجيريا، اليوم الإثنين، إن التدخل العسكري في النيجر سيكون الملاذ الأخير.

وأوضحت أن “استعادة النظام الدستوري في النيجر مهمة مهما كانت الوسيلة”، مشيرة إلي أن “جميع قادة "إيكواس" متفقون أن كل الخيارات على الطاولة بشأن النيجر”.

وأمس، دعت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس”، المجلس العسكري في النيجر للاجتماع في مكان محايد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت تقارير فرنسية، إن النيجر تعتزم طرد دبلوماسيين من دول غربية أخرى إلى جانب السفير الفرنسي. 

وأضافت أن بعض كبار العسكريين في النيجر يرفضون قطع العلاقات مع الدول الغربية وضد استراتيجية طرد السفراء. 

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بدورها، قالت شبكة “سكاي نيوز عربية”، إن الآلاف تجمعوا أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنس من البلاد.

النيجر نيجيريا ايكواس

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