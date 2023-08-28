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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكيون يوجهون ضربة قوية لـ”آمال” بايدن في إعادة انتخابه

جو بايدن
جو بايدن

تنظر الأغلبية الساحقة من الأمريكيين إلى السنوات المتقدمة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنها حجر عثرة أمام حصوله على فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة “أسوشيتد برس” مع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة.

وكشف الاستطلاع أن حوالي 77٪ من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر، أكبر من أن يكون رئيسا قادرا تماما إذا أعيد انتخابه العام المقبل، وهذا الرأي يتبناه 89٪ من الجمهوريين وكذلك 69٪ من الديمقراطيين، وفقا للاستطلاع.

قال إريك ديزنهال، الموظف السابق في البيت الأبيض في عهد رونالد ريجان، عبر وكالة “أسوشيتد برس”:  “يبدو أن بايدن معرض للخطر بسبب الظروف المرتبطة بالعمر.. حتى الأشخاص الذين يحبونه يرونه ضعيفا وليس هناك تماما”.

وأضاف: “مهما كانت سلبيات ترامب، لا أعتقد أن معظم الناس يرون أنهم معاقون بطريقة مرتبطة بالعمر”.

ومع ذلك، يعتبر حوالي نصف الأمريكيين أن عمر ترامب (77 عاما) عامل سلبي لفرصه في استعادة الرئاسة الأمريكية وفقا للاستطلاع.

ويبدو أن النتائج تعكس على نطاق واسع رغبات الناخبين الأمريكيين في البحث عن جيل أصغر من المشرعين في واشنطن، حيث دعا حوالي الثلثين إلى وضع حدود عمرية لمنصب الرئيس وأعضاء الكونجرس.

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وبالمثل، فإن 67٪ من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون أيضا فرض سن التقاعد الإلزامي على قضاة المحكمة العليا.

وقال نوح بوردن، وهو متخصص في الاتصالات يبلغ من العمر 28 عاما لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنهم كبار السن بشكل عام”، مضيفا أن السياسيين المخضرمين على جانبي الممر يمثلون “إحساسا بالقيم وإحساسا بالبلد والعالم لم يعد دقيقا بعد الآن”.

جو بايدن بايدن البيت الأبيض ترامب

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