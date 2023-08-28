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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشرطة البريطانية تقتحم مسرحية موسيقية بعد اندلاع فوضى عارمة

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تقتحم مسرحية موسيقية بعد اندلاع فوضة عارمة

أُجبرت الشرطة البريطانية على مرافقة الجمهور الصاخب إلى خارج المسرح، بعد أن أصبحوا مشاكسين أثناء عرض المسرحية الموسيقية Grease the Musical. 

وبحسب صحيفة “دييلي ستار”، تم استدعاء رجال الشرطة إلى "إزعاج" على الشرفة في مسرح دومينيون في ويست إند بلندن أمس (26 أغسطس).

الشرطة البريطانية تقتحم مسرحية موسيقية بعد اندلاع فوضة عارمة

واضحت الصحيفة انه تم تسجيل ضجة بالفيديو أثناء توقف العرض وإجبار الأمن على التدخل، وبينما كانت الشرطة ترافق الجناة إلى خارج المبنى، انفجر رواد المسرح الآخرون بالتصفيق وهتافات: "أخرج، أخرج، أخرج!".

 ويمكن رؤية أحد الضباط وهو ينحني للتحدث إلى رجل وامرأة من بين الجمهور، بينما يبدو أن ضابطًا آخر يشير لزوجين آخرين بالمغادرة.

ومن المعلوم أن حوالي ثمانية ضباط من شرطة العاصمة كانوا حاضرين للواقع، فيما  تبلغ تكلفة المقاعد في الشرفة ما بين 59.50 جنيهًا إسترلينيًا و 150 جنيهًا إسترلينيًا لكل مقعد.

الشرطة المسرح الجمهور

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