تعرف علي موعد انتخابات نادي الزمالك

اعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد انتخابات الزمالك عبر حسابة بموقفع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك 4 سبتمبر ... وانتخابات الزمالك 20 اكتوبر.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كل من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة و أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي بالأمس.

قالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً