قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن الطيران الأوكراني لم يكن قادرًا على الصمود أمام المقاتلات الروسية الحديثة في مسرح العمليات.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه "على الرغم من حقيقة أن أفضل الطائرات المقاتلة في أوكرانيا، التابعة لحقبة الاتحاد السوفيتي، عفا عليها الزمن إلى حد كبير”.

وأضافت: “قيل للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن طائرات القوات المسلحة الأوكرانية كانت في وضع غير مؤات أثناء المعارك مع المقاتلات الروسية مثل سو-35”.

وتابعت المجلة الأمريكية: “نظرا لنقص المعدات التقنية الحديثة، أصبحت الطائرات الأوكرانية هدفا سهلا للقوات الروسية”.

وأشارت إلى أن نظام كييف حاول في وقت سابق نشر معلومات حول النجاحات التي حققتها وحدة الطيران "شبح كييف" من أجل رفع الروح المعنوية بين الجنود.

وأضافت: “مع ذلك، كما اتضح لاحقا، لم يفز الطيران الأوكراني بانتصار كبير واحد في المعارك”.