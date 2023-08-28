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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على أي أساس.. الغندور يثير الجدل بشأن إقالة حسن موسى

صدى البلد

وجة الإعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة بعد رحيل اللواء حسن موسي عن منصب المدير التنفيذى لنادى الزمالك.

و كتب خالد الغندور : علي أي أساس تم تعيين اللواء حسن موسي و على أي أساس رحل بعد أيام قليلة وجاء الدكتور عماد البناني ممكن تفسير من وزارة الرياضة.

وأكد اللواء حسن موسى ، عن اندهاشه من  قرار وزارة الشباب والرياضة برحيله عن منصب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، وتعيين الدكتور مصطفى عماد البنانى بدلاً منه.

وأشار حسن موسى، أنه لا يعلم سبب رحيله عن نادى الزمالك، وتفاجأ بالقرار الذى صدر من وزارة الشباب والرياضة، وأن الوحيد الذي يعلم السبب الحقيقى هو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.


وقال موسى أعتقد أن رحيلي جاء  بسبب أنني فصلت 10 من كبار الموظفين التابعين للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، لكن الدكتور أشرف صبحي لم يكن مع هذا القرار والموظفين الذين تم فصلهم، تواجد أمس بمقر الزمالك، لكنني في النهاية أتمنى التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة .


وأوضح: "لقد وصلنا لاتفاق مع أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو، من أجل التجديد، لكن حاليا لا أعلم ماذا سيحدث مع الثنائي".

واختتم حديثه " كنت أقوم بتوفير سيوله للنادي وتحصيل مستحقات متأخرة من أجل البدء في صرف رواتب عمال وموظفين النادي خلال الساعات القليلة المقبلة ، وتفاجئت بالقرار خلال عقدي اجتماع مع موردي الخامات سواء لحمامات السباحه وحل ازامات اخري خاصه بالنادي وأعضاء الجمعية العمومية وقمت بحل الأمر ثم الرحيل ".

اللواء حسن موسي حسن موسي المدير التنفيذى الجديد عماد البناني

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