بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بشأن زيارة أردوغان إلى روسيا

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، اليوم الأثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى روسيا قريبا ليبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إحياء اتفاقية الحبوب.

وقال جيليك في تصريحات له: "اتخذ رئيسنا مبادرة إجراء محادثات لاحياء الاتفاق لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية"، لافتا إلى أن أردوغان سيزور سوتشي قريبا.

أضاف المتحدث باسم حزب العادالة والتنمية الحاكم في تركيا: "نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن موعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى روسيا لمناقشة صفقة الحبوب التي انسحبت منها موسكو في يوليو الماضي.

وقالت بلومبرج أنه من المحتمل أن يصل أردوغان إلى روسيا لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 8 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الاجتماع بين أردوغان وبوتين، يهدف إلى مناقشة استئناف صفقة الحبوب.

وأضافت أن الرئيس التركي قد يسافر إلى روسيا في 8 سبتمبر، قبل السفر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.