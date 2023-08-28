الكاف يعلن موعد مباراة الزمالك أمام بطل جيبوتي بالكونفيدرالية

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم 16 سبتمبر المقبل، موعدا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

وأضاف مدير الكرة أن بعثة الفريق الأبيض ستسافر إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام بطل جيبوتي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل على أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.