عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حاملات لواء الوسطية .. تخريج الدفعة 30 بتربية بنات الأزهر | صور

خريجات الأزهر
خريجات الأزهر

شارك الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لتكريم خريجات الدفعة 30 من خريجات الكلية بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، الأستاذ في كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ممثلة الأزهر الشريف في مجلس الشيوخ.

وخلال كلمته قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، التهنئة إلى خريجات الدفعة 30، كما قدم التهنئة إلى أسرهن؛ بمناسبة هذا اليوم الطيب المبارك يوم الحصاد.

ونقل نائب رئيس الجامعة تهاني وتحيات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للخريجات وأمنياته لهن بالتوفيق والنجاح، وأن يكن خريجات متميزات يسهمن في خدمة الدين والإنسانية وبناء الوطن، كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية بتخريج هذه الدفعة، مثمنًا جهودها في دعم الكلية؛ لتكون في مصاف الكليات الأزهرية المتميزة التي تحمل لواء الوسطية والاعتدال في العالم؛ مشيدًا بخريجات الكلية، تلك النماذج المتميزة من خريجات جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة إيمان الملط، مدير إدارة شئون المقر لفرع البنات، والأستاذة منال حافظ، مديرة الأمن الإداري لفرع البنات.

1e0ab011-fcd1-4ae6-bd2c-7e7fe85eb9f6
1e0ab011-fcd1-4ae6-bd2c-7e7fe85eb9f6
24b9648c-aaca-4379-a3f2-192b8fe1c05c
24b9648c-aaca-4379-a3f2-192b8fe1c05c
95b9d3e1-2dcb-4e09-828e-1aa2e1b2d906
95b9d3e1-2dcb-4e09-828e-1aa2e1b2d906
b88b3d69-8154-40d5-878c-881986a5c6a7
b88b3d69-8154-40d5-878c-881986a5c6a7
الأزهر خريجات كلية التربية بنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

انهيار أسهم أكبر مطور عقاري في العالم

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل مخ وكبدة بالردة

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ