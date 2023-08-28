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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نتعمد لفت الانتباه.. محمود كهربا ينشر صورة جديدة برفقة إمام عاشور

صدى البلد

شارك لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورا له برفقة أمام عاشور عبر حسابه بموقع انستجرام.

 

و علق محمود كهربا  علي الصورة قائلا : ‎نحن لا نتعمد لفت الانتباه ، نحن حقا ملفتين ⚡️🦁

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

 

وكان خالد بيبو مدير الكرة قد حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

 

كهربا إيقاف محمود كهربا امام عاشور تدريبات النادي الاهلي

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