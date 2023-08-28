انهيار أسهم أكبر مطور عقاري في العالم

انخفضت أسهم شركة “تشاينا إيفرجراند جروب”، أكبر مطور عقاري في العالم، اليوم الإثنين، حيث استأنفت الشركة التداول في بورصة هونج كونج بعد توقف دام 17 شهرا.

ووفقا للبيانات الواردة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 87٪ تقريبا في الجزء الأول من اليوم.

وانخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من ملياري دولار مقارنة بآخر مرة تم تداولها فيها، حيث انخفضت إلى حوالي 586 مليون دولار وبعيدا عن ذروتها التي تجاوزت 50 مليار دولار في عام 2017.

وارتفعت الأسهم بشكل طفيف في بداية جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 79٪.

وتم تعليق سهم الشركة منذ 21 مارس 2022، لكن الشركة تقدمت بطلب لاستئناف التداول في وقت سابق من هذا الشهر لأنها كانت ستواجه الشطب إذا وصل التعليق إلى 18 شهرا.