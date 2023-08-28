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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطة استراتيجية لتحلية المياه .. 85 مليون متر مكعب يوميا

محطات تحلية
محطات تحلية

تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولوية كبرو، بضرورة العمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة لتلبية الاحتياجات  بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لمشروعات تحلية مياه البحر والخطة الاستراتيجية للتحلية حتي عام 2050 وتوطين التكنولوجيات المستخدمة نظراً للزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخى.

أوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان في تصريحات سابقة له، أن هناك فرص الاستثمار الواعدة في مجال تحلية المياه في مصر، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.

حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، ومخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، حيث تم  تفويض صندوق مصر السيادي مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس لإدارة عملية إبداء الاهتمام  من قبل التحالفات المتخصصة لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة.

حيث تكون الأولوية وزيادة فرص الإستثمار للتحالفات التي سوف تعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية.
 

أكد "إسماعيل" أن مصر ستصبح إحدى الدول الكبرى في صناعة التحلية مما يحتم ضرورة نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأغشية، وتوفير فرص الشراكة بين الشركات المصرية والإفريقية لنقل الخبرات،  مشيراً إلى دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص.

الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التكنولوجيا المستخدمة الخطة الاستراتيجيه الدكتور سيد إسماعيل الشرب والصرف الصحى

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