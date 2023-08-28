مع اقتراب المدارس.. مواصفات أحدث محمول يدعم الذكاء الاصطناعى في التعليم

كان شراء حاسوب محمول لأداء الواجبات المدرسية يعتبر استثمارًا جيدًا يدوم طوال العام الدراسي فقط.

لذلك من المهم لأولياء الأمور والطلاب القيام باستثمار سليم ومدروس يمكنه مواكبة الاحتياجات التعليمية المتغيرة.

ولهذا السبب تم الاعلان عالميا عن الحاسوب المحمول من NVIDIA GeForce RTX40 فهو أكثر من مجرد حاسوب محمول بل إنه أشبه بمركز يسمح للطلاب بالدراسة والإبداع واللعب على جهاز واحد دون أي قيود.

وبدلاً من الاستمرار في الترقية والتحديث كل عام، يمكن للطلاب الاستمرار في استخدام الحاسوب المحمول لسنوات قادمة، وذلك بفضل الأجهزة والبرامج القابلة للتحديث مستقبلًا – وهذا يعني استثمارًا لمرة واحدة يمكنه أن يحقق أداءً جيدًا على المدى الطويل، بينما يحصل الطلاب على إمكانية الوصول إلى أجهزة وبرامج مذهلة ستساعدهم على التفوق في العام الدراسي.

تم تصميم تلك الأجهزة للتعامل مع أي مهمة- مهما كانت كبيرة أو صغيرة - من العمل على المهام المعقدة وحتى إنشاء المحتوى للمدرسة.

عدة سنوات

وكثيرًا ما تتطلب أجهزة الحاسوب المحمولة المستخدمة للدراسة الترقية والتحديث بعد مرور عام أو عامين، لأنها لا تستطيع مواكبة المنهج المتغير الذي قد يتطلب أجهزة أكثر قوة.. ولكن تم التصميم لتتناسب مع احتياجات أي طالب، وذلك بفضل وحدة معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا في العالم المزودة بالذكاء الاصطناعي والبرامج والتقنيات والميزات المتطورة التي توفرها وحدات معالجة الرسومات.

يمكن أيضًا أن تتحول تلك الاجهزة ديناميكيًا للتكيف مع البرامج الأكثر تطلبًا، مثل التصميم أو النمذجة ثلاثية الأبعاد أو تحرير الفيديو. على الرغم من أنه سيكون من المستحيل تشغيل هذه الأنواع من المهام على حاسوب محمول قياسي، إلا أنها يمكن تشغيلها بسرعة كبيرة حيث إنها مزيج من الأجهزة ذات المستوى العالمي والبرامج التي يتم تحديثها بشكل متكرر.

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة وبرامج تشغيل NVIDIA Studio الحصرية معًا عبر مكتبة موسعة من برامج التصميم، ما يجعل عمل الطلاب في المشاريع المدرسية أسهل وأسرع من أي وقت مضى.