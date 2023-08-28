خبير الأمن الدولي: هناك تحديات كبرى يفرضها الذكاء الاصطناعي

قال خبير الأمن الدولي مصطفى العمار، إن هناك تحديات كبرى يفرضها الذكاء الاصطناعي بعد أن أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة جدا جدا جدا، وكما توجد هناك سلبيات هناك أيضا إيجابيات.

خبير: يوجد أدلة أدانت هواوي في ألمانيا



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من برلين مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه من ضمن الإيجابيات ضرورة وجود نظام حماية تحمي الإنسان حين يستخدم التطبيقات التكنولوجية ويشعر بالأمان وهو يتعامل معها.

وذكر أن أوروبا من أكثر مناطق العالم التي تفرض قيود صارمة لحماية البيانات الشخصية على تطبيقات التكنولوجيا وتضعها في أولوياتها، وبالتوازي سنت العددي من القوانين التي تحمي بيانات الأفراد.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأدلة أشارت إلى أن أجهزة هواوي المثبتة على البيوت في ألمانيا تستخدم في التجسس، لكن الجميع في أوروبا الآن ملزم بحماية البيانات الخاصة ومكافحة التجسس والتسريب.