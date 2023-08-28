10 كيلو للشجرة.. صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية: غير مكلف.. فيديو

أكد المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، أن فكرة تجربته تقوم على أساس زراعة البذور التي تم استقدامها من اليمن وإثيوبيا.

وقال المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن زراعة البن تحتاج للظل وهذه السنة هي الثالثة في الإنتاج للصنف، منوها أن زراعة البن غير مكلفة على الإطلاق مقارنة بالأشجار المثمرة مثل المانجا وغيرها.

وتابع المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية،: محتاجين زراعة مساحات كبيرة لإنتاج كميات أكبر؛ لتغطية السوق المحلي؛ لأننا وصلنا للإنتاج العالمي بواقع 10 كجم للشجرة الواحدة.



