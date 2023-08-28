عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض موسيقي خاص بقيادة الموجي بمهرجان الموسيقى الكويتي الـ23 سبتمبر المقبل

صدى البلد

تقدم فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، عرضا خاصا لموسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، في مهرجان الموسيقى الكويتي الدولي الـ23 والذي ينطلق في 18 سبتمبر القادم ويستمر لمدة 4 أيام.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة الكويتي مساعد الزامل - في تصريح اليوم /الاثنين/ خلال جولة تفقدية في مركز الشيخ جابر الثقافي - إن المهرجان يأتي تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عبدالرحمن المطيري ضمن احتفالية المجلس بمرور 50 عاما على إنشائه.
وأضاف أن المهرجان اعتمد في دورته المقبلة تكريم فنان من خارج الكويت ليقع الاختيار على الفنان الدكتور عبدالرب إدريس من المملكة العربية السعودية لما يتميز به من تاريخ فني مليء بالألحان والأغاني الجميلة التي تركت بصمة في قلوب الأجيال السابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

ترشيحاتنا

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

بإجمالي 7 مليارات و513 مليون جنيه.. الدولة تعيد تقييم أهم 5 أصول لديها

القصير: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

اليابان تطالب الصين بضبط النفس.. وبكين تفرض عقوبات إضافية على طوكيو

إخلاء مطار بعاصمة أوروبية كبري بعد العثور علي قنبلة يدوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض تشبه الأنفلونزا .. تحذير هام |الايس كريم يصيبك بمرض خطير

بعد أشهر تحقيق.. اكتشاف سبب وفاة بطلة أمريكا للسباحة في جزر العذراء 

عشبة غير متوقعة تنظف الكبد من السموم

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل مخ وكبدة بالردة

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ