عرض موسيقي خاص بقيادة الموجي بمهرجان الموسيقى الكويتي الـ23 سبتمبر المقبل

تقدم فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، عرضا خاصا لموسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، في مهرجان الموسيقى الكويتي الدولي الـ23 والذي ينطلق في 18 سبتمبر القادم ويستمر لمدة 4 أيام.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة الكويتي مساعد الزامل - في تصريح اليوم /الاثنين/ خلال جولة تفقدية في مركز الشيخ جابر الثقافي - إن المهرجان يأتي تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عبدالرحمن المطيري ضمن احتفالية المجلس بمرور 50 عاما على إنشائه.

وأضاف أن المهرجان اعتمد في دورته المقبلة تكريم فنان من خارج الكويت ليقع الاختيار على الفنان الدكتور عبدالرب إدريس من المملكة العربية السعودية لما يتميز به من تاريخ فني مليء بالألحان والأغاني الجميلة التي تركت بصمة في قلوب الأجيال السابقة.