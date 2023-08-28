انطلاق الدورة الـ 15 من مهرجان "صيفي ثقافي" الكويتي.. الأحد

تنطلق الدورة الـ15 من مهرجان (صيفي ثقافي) الكويتي يوم الأحد القادم ويستمر لمدة أسبوعين بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الذي أنشئ بمرسوم أميري عام 1973.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتور محمد الجسار - في تصريح اليوم / الاثنين / - إن تلك الدورة التي تأتي بعد غياب استمر ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا وتكرم سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد وبقيادة المايسترو الدكتور عماد عاشور على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لتنطلق بعدها بقية فعاليات (صيفي ثقافي).

وأشار الى أن فعاليات المهرجان الذي سيستمر حتى الـ17 من سبتمبر المقبل ستشهد تنوعا ما بين أمسيات ثقافية حوارية وروائية وحلقة نقاشية وأمسيات شعرية وموسيقية لفرق عالمية وعروض مسرحية ومعارض ثقافية وأثرية.

وأوضح أن هذه الفعاليات ستقام في عدة أماكن مثل مكتبة الكويت الوطنية ومتحف الكويت الوطني ومجمع الافنيوز كما سيتم تقديم عدد من الورش التدريبية للجمهور لمختلف الفئات العمرية.

من جانبها قالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون عائشة المحمود إن الدورة المقبلة مختلفة ومميزة كونها تشمل جميع أطياف المجتمع الكويتي من أطفال ويافعين وبالغين ولا تقتصر على البالغين كما في السابق.

وأشارت إلى أن احتفالية المجلس بمرور 50 عاما على تأسيسه تبدأ مع انطلاقة مهرجان (صيفي ثقافي 15) وتستمر حتى مهرجان القرين الثقافي في فبراير المقبل.

وأوضحت أن الدورة الحالية من المهرجان تمتاز كذلك بتعدد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ومع القطاع الخاص وفيها ما يقارب 30 فعالية ونشاطا ثقافيا متنوعا.