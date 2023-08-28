عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: السيسي يضع المواطن المصري في قلبه وعقله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن الأحزاب المصرية اجتمعت بالكامل وكان لهم رأيًا موحدًا بضرورة مناشدة الرئيس السيسي بالترشح لدورة رئاسية جديدة من أجل الاستكمال في مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها منذ أن تولى المسؤولية عام 2014، لافتًا إلى أن مناشدة الرئيسي السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية له العديد من الأسباب. 

 

وأضاف "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية الخاصة بقناة اكسترا نيوز، أن أبرز هذه الأسباب هي قضائه على الإرهاب، إذ أنه تولى المسؤولية وكان الإرهاب ينتشر بقوة في سيناء، والعمليات الإرهابية داخل المدن والمحافظات، فضلا عن أن الرئيس السيسي عام 2016 كان الاقتصاد المصري على شفا الانهيار، فبدأ العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعقبه مباشرة فيروس كورونا، ولولا هذا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنت الدولة المصرية من مواجهة أزمة كورونا. 

 

رئيس حزب الريادة يعدد أسباب مناشدة ترشح الرئيس السيسي 

وتابع رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي خلال فترة 10 سنوات قام بعدد 4 برامج للحماية الاجتماعية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها مصر والعالم، فضلا عن أن الرئيس السيسي في مجال الإسكان الاجتماعي شهد نهضة كبيرة تحت قيادته على مستوى محافظات مصر بالكامل، وفي مجال الزراعة، لن ينسى أحد له مستقبل مصر من خلال مشروع 350 ألف فدان. 

 

واستكمل، أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها وزعامتها على المستوى العربي والدولي والأفريقي، وكل ذلك كان واضح من خلال انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وهو دليل على قوة مصر على المستوى الدولي، لافتًا إلى انه على مستوى بناء المدن الجميع شاهد على المدن الجديدة التي بُنيت في عهده، مثل مدينة الجلالة، وسوهاج الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المشاريع المختلفة. 

 

وواصل، أن الرئيس السيسي أعاد للموانئ البحرية قوتها، وفي ميناء شرق بورسعيد في الوقت الحالي سيكون واحد من أكبر الموانئ اللوجستية على مستوى الشرق الأوسط، مع تجديد عدد من الموانئ. 

 

وأردف، أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها العسكرية من خلال قاعدة محمد نجيب، وكذلك في القوة البحرية، إذ أن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تملك أسطولين بحريين، أسطول خاص بالبحر المتوسط، وآخر خاص بالبحر الأحمر. 

 

وأسهب، أن الـ 40 حزب أصروا على مناشدة الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة النهضة، في ضوء الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك قطار التنمية في الدولة المصرية مازال مستمرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي، "مصر بقت دولة جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

وأتم تصريحاته قائلا إن الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في قلبه وعقله ووجدانه، ويعمل على تخطي الأزمات الاقتصادية المختلفة، “لن أنسى كلمة الرئيس السيسي في أحد المرات لما قال الدولار قريبا سيكون من الماضي زي العمليات الإرهابية”. 

الرئيس السيسي الأحزاب المصرية رئيس حزب الريادة قناة إكسترا نيوز السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أزمة قلبية.. وفاة أب حزنا على موت طفليه في أقل من 24 ساعة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي مصر أمام إثيوبيا وتونس

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

ترشيحاتنا

قبل التدخل العسكري.. ماذا طلبت "إيكواس" من الاتحاد الأوروبي؟

راتبه يصل لـ 6 ملايين دولار.. آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلي الجديد

قرار عاجل من التضامن الاجتماعي بشأن تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف التفاصيل

ولاية فلوريدا تعلق حركة الطيران بسبب إعصار إداليا.. وبايدن يعلن الطوارئ

الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

غضب في الهند| مُعلِمة تأمر طلابها بصفع وضرب زميلهم “المسلم” وسط الفصل.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا الزاهد تستعرض جمالها بـ لوك جديد| شاهد

توافد الجمهور على حفل سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

فرنسا.. 150 عاما من التنقيب وراء كشف أثري يعود للعصر الحجري

أعراض تشبه الأنفلونزا .. تحذير هام |الآيس كريم يصيبك بمرض خطير

فيديو

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ