رئيس حزب الريادة: السيسي يضع المواطن المصري في قلبه وعقله

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن الأحزاب المصرية اجتمعت بالكامل وكان لهم رأيًا موحدًا بضرورة مناشدة الرئيس السيسي بالترشح لدورة رئاسية جديدة من أجل الاستكمال في مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها منذ أن تولى المسؤولية عام 2014، لافتًا إلى أن مناشدة الرئيسي السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية له العديد من الأسباب.

وأضاف "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية الخاصة بقناة اكسترا نيوز، أن أبرز هذه الأسباب هي قضائه على الإرهاب، إذ أنه تولى المسؤولية وكان الإرهاب ينتشر بقوة في سيناء، والعمليات الإرهابية داخل المدن والمحافظات، فضلا عن أن الرئيس السيسي عام 2016 كان الاقتصاد المصري على شفا الانهيار، فبدأ العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعقبه مباشرة فيروس كورونا، ولولا هذا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنت الدولة المصرية من مواجهة أزمة كورونا.

رئيس حزب الريادة يعدد أسباب مناشدة ترشح الرئيس السيسي

وتابع رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي خلال فترة 10 سنوات قام بعدد 4 برامج للحماية الاجتماعية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها مصر والعالم، فضلا عن أن الرئيس السيسي في مجال الإسكان الاجتماعي شهد نهضة كبيرة تحت قيادته على مستوى محافظات مصر بالكامل، وفي مجال الزراعة، لن ينسى أحد له مستقبل مصر من خلال مشروع 350 ألف فدان.

واستكمل، أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها وزعامتها على المستوى العربي والدولي والأفريقي، وكل ذلك كان واضح من خلال انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وهو دليل على قوة مصر على المستوى الدولي، لافتًا إلى انه على مستوى بناء المدن الجميع شاهد على المدن الجديدة التي بُنيت في عهده، مثل مدينة الجلالة، وسوهاج الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من المشاريع المختلفة.

وواصل، أن الرئيس السيسي أعاد للموانئ البحرية قوتها، وفي ميناء شرق بورسعيد في الوقت الحالي سيكون واحد من أكبر الموانئ اللوجستية على مستوى الشرق الأوسط، مع تجديد عدد من الموانئ.

وأردف، أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها العسكرية من خلال قاعدة محمد نجيب، وكذلك في القوة البحرية، إذ أن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي تملك أسطولين بحريين، أسطول خاص بالبحر المتوسط، وآخر خاص بالبحر الأحمر.

وأسهب، أن الـ 40 حزب أصروا على مناشدة الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة النهضة، في ضوء الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك قطار التنمية في الدولة المصرية مازال مستمرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي، "مصر بقت دولة جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأتم تصريحاته قائلا إن الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في قلبه وعقله ووجدانه، ويعمل على تخطي الأزمات الاقتصادية المختلفة، “لن أنسى كلمة الرئيس السيسي في أحد المرات لما قال الدولار قريبا سيكون من الماضي زي العمليات الإرهابية”.