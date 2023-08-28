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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعجاز علمي أم خدعة.. طبيب شاب يجري عمليه جراحية لطفلة تحمل عضو ذكري وأنثوي

الطبيب عقب اجراءه
الطبيب عقب اجراءه العملية للطفلة بالغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنطاق محافظة الغربية منشورا حول قيام طبيب شاب يدعي محمود عطيه بإجراء عملية جراحية لطفلة عمرها لم يتجاوز 7 سنوات تحمل عضوي ذكري وأنثوي الأمر الذي وصفه البعض بكونه إعجازا علميا لم يتكرر من قبل أو فنكوش غير حقيقي على حد تعليقاتهم .

 


في المقابل، كشف الطبيب محمود محمد عطيه استشاري النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي العام أنه أجري عمليه جراحية للطفلة عمرها 7 سنوات ولدت بعضوي ذكري وأنثي .

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كما تابع بإجرائه التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على معدل هرموناتها والذي تبين من نتائجها أن معدل هرمونات الأنوثة أعلي من الذكورة .


وأضافت مصادر مقربة من الطبيب أن العملية الجراحية التي أجريت للطفلة تخللها مظاهر إزالة العضو الذكوري وتجميل موضعه في عملية جراحية استمرت عدة ساعات كي تحتفظ بمظاهر أنوثتها.

 

من ناحية أخرى،  أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمد سلام مدير مستشفى المنشاوي بطنطا للتأكد من صحة العملية التي أجراها الطبيب المذكور للطفلة والتأكد من إجراؤها داخل عمليات مستشفى المنشاوي العام بطنطا من عدمه. 


كما شدد وكيل الصحة بالغربية في توجيهاته إلى مساعديه على ضرورة الالتزام بحسن الانتظام في سير العمل وتقديم الخدمات العلاجية الكاملة لكافة المرضي.

في المقابل نفي مسئولو إدارة مستشفى المنشاوي إجراء الطبيب أي عمليات جراحية للطفلة مشيرين أنه موقوف عن العمل للاهتزازه نفسيا وكثير أحداث مشكلات في حق زملائه وتخصصه اخصائي النساء والتوليد وليس جراحة اطفال كما يزعم فضلا عن إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية والعاملين لمخالفة قواعد سير العمل داخل المستشفي خلال الأسابيع الماضية .

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