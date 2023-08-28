رئيس حزب حقوق الإنسان: وضعنا محاور لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان، إن الحزب أعلن تأييده بشأن الرئيس السيسي منذ فترة أقدم من ذلك، وإن كان بيان تحالف الأحزاب المصرية في الوقت الحالي عبر عن جميع أحزاب التحالف، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحتاج في هذه الآونة دعوة تحالف الأحزاب السياسية الوطنية التي تنتمي إلى مصر بجدية، والتي تعمل من أجل هذا الوطن، والتي شاركت في الحياة المصرية السياسية بفاعلية.

رئيس حزب حقوق الإنسان يتحدث عن مناشدة ترشح الرئيس السيسي

وأضاف "التهامي"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية في قناة اكسترا نيوز، أن حزب حقوق الإنسان أجرى اجتماعا بالأمس لمدة 5 ساعات كان يضم قيادات الحزب، وتم التحدث في ثلاث محاور، الأول كيفية التحرك لدعم الانتخابات الرئاسية، والمحور الثاني إعلان وتفهيم المواطنين بما تم تنفيذه في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، إذ أن هناك بعض المواطنين في القرى والنجوع ليسوا على علم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية شاملة للوطن كله.

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان، أن إعلام هؤلاء المواطنين بما تم في الخطة للتنمية، يجعلهم مهيئين نفسيا واجتماعيا وثقافيا إلى المشاركة في الحياة السياسية، إذ أن المشرع المصري ناشد المواطن للمشاركة في جميع الاستحقاقات والانتخابات، وبالتالي المشاركة السياسية جزء كبير من الحياة السياسية التي نادى بها المشرع.

وأردف، أن المحور الثالث الذي تحدث به الحزب هي محاربة الشائعات، إذ أن مصر معرضة لسلسلة من الشائعات التي تأتي من الخارج، للعمل على إجهاض ما تم من إنجازات داخل جمهورية مصر العربية، ومحاربة هذه الشائعات تسير في مسار طبيعي وموحد مع الإنجازات.

واستكمل، أن تم الاتفاق بين كوادر الحزب وقياداته بدءا من الكوادر الموجودة في القرى والنجوع وغيره أن يكون التحرك في مصر لوجستي على هذه المحاور بحيث يكون الحزب مهئ لاختيار الرئيس السيسي بإقبال جماهيري منقطع النظير.