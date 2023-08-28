تخصيص 200 متر مربع لاقامة مركز إبداع للتحول الرقمي بجامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،محافظة شمال سيناء ، انه في اطار اهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمي والاهتمام بتكنولوجبا المعلومات فقد تم تخصيص ٢٠٠ متر مربع بكلية الحاسبات الالية ونظم المعلومات لاقامة مركز ابداع مصر الرقمي، مزود بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا، والذي سينقل سيناء عالميا، والافتتاح اكتوبر القادم.

التحول الرقمي:

يتم تدريب الطلاب ،وأعضاء هيئة التدريس ، وأبناء سيناء علي التحول الرقمي وريادة الأعمال للاستفادة من تجربة سنغافورة في تسويق البرامج من خلال المنزل.وذلك في إطار تحول جامعة العريس إلى جامعة ذكية.

وقال الدمرداش، انه يجري حاليا تدريب دفعة علي التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات و سيتم تخريج اول دفعة من المركز بحضور مندوب وزارة الاتصالات ومندوب وزارة التعليم العالي خلال الشهر القادم .

ولفت، الى انه يجري تطوير البوابة الرئيسية للجامعة على طراز اسباني.. عربي ،والتي تعمل بنظام البصمة، وتصوير كاميرات والافتتاح سيكون في أكتوبر القادم.