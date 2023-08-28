قاد الوطن لبر الأمان.. الأحرار الاشتراكيين: دعم تحالف الأحزاب للسيسي يعبر عن الواقع

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن تحالف الأحزاب المصرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الحزبية في مصر ويعد ظهيرا للدولة المصرية في كل مواقفها التي تدعوا لاستقرار الوطن وحل الأزمات عن طريق استخدام الآليات السياسية المتعارف عليها.

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر فى هذه المرحلة الراهنة تحتاج إلي تضافر كل الجهود للخروج بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق الغاية من تلك الجهود بمزيد من الإنتاج ودفع عجلة التنمية لتحقيق الرفاهية للشعب الذي يدفع فاتورة إنجازات على أرض الواقع.

وتابع: “من حق هذا الشعب أن ينعم بالرفاهية والحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن في كافة المجالات سواء كانت سياسة أو اجتماعية أو اقتصادية ولذلك يقتدي الوقوف خلف القيادة السياسية لتحقيق الهدف المنشود للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ولذلك كان البيان الذي أصدره التحالف بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي معبراً عن أحزاب التحالف ومنها حزب الأحرار الاشتراكيين والذي يعد واحدا من أقدم الأحزاب السياسية في مصر”.

يذكر أن تحالف الأحزاب المصرية أصدر بيان بدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة