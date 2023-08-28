المصريين الأحرار يلتقي بشباب الأمانة المركزية لدعم ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية

التقى الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، مع عدد من شباب الأمانة المركزية للحزب.

وذلك في إطار تحركات الحملة الحزبية الشعبية للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره مرشح الحزب فى ماراثون الرئاسة لفترة جديدة.

جاء اللقاء بحضور الأمين العام الدكتورة هبة واصل، والكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، ورائد مقدم مساعد رئيس الحزب للتنظيم، وأمين شباب الجمهورية محمد مخاليف، واللواء محمد أيمن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.



وصرح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المسؤولية الوطنية تلزم الجميع الوقوف خلف البلاد بكل قوة وعزم ولأن الشباب هما عماد المستقبل واساس الحاضر يجب علينا أن نقتحم كل الصعاب لتحقيق الهدف.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هدفنا هو الحفاظ علي الدولة المصرية من خلال صمام الأمان وحدة الشعب وقائد أمين وجب استكمال ما بدؤه من نجاحات و مشروعات قومية تخدم الأجيال القادمة وتخدم الوطن العزيز، منوهاً إلي أن خطوات الرئيس والمشروعات القومية من حسن الطالع أنها تتطابق تماما مع روح البرنامج العام لحزب المصريين الأحرار.

كما استقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على كافة المستويات للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي، ويرحب الحزب بكل المحبين للوطن العزيز.