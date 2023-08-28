فيفا يقرر رفع الإيقاف عن اتحاد كرة القدم في سريلانكا

قرر مجلس إدارة الفيفا رفع الإيقاف الذي فُرض على اتحاد كرة القدم في سريلانكا (FFSL) في يناير 2023، والذي جاء نتيجة للتدخل غير المبرر من طرف ثالث وفقًا للمادة 14 الفقرات الأولي ( النقطة أ) والثالثة من لوائح الفيفا.

يأتي هذا القرار بناءً على المنشور الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الاستثنائية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة في سريلانكا في 24 يوليو 2023، والتي أكدت من خلاله أنه يتم انتخاب حملة المناصب لفترة تبلغ أربع سنوات؛ مع تعيين أمين عام او مدير تنفيذي علي أن تجري الإنتخابات الجديدة بإتحاد الكرة

بناءً على اللوائح التي اعتمدتها الجمعية العامة للاتحاد في 22 سبتمبر 2022؛وأن لجنة مؤقتة مكونة من ثلاثة أشخاص تمثل إدارة اتحاد كرة القدم في سريلانكا تم تعيينها للقيام بالأنشطة الإدارية اليومية والأنشطة الأخرى المطلوبة من الإتحاد، بالإضافة إلى مسؤوليتها للقيام بانتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد.

وكانت الجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد كرة القدم في سريلانكا قد اعتمدت في 14 أغسطس 2023، خارطة طريق انتخابية لإجراء الانتخابات في 29 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى ذلك، قد مدد مكتب مجلس إدارة الفيفا فترة ولاية لجنة التطبيع لاتحاد كرة القدم السلفادوري، التي كان من المفترض أن تنتهي في 29 أغسطس 2023، و مدها حتى 31 أغسطس 2024.