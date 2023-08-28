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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو أفريقية النواب: الرئيس السيسي الأفضل لقيادة البلاد خلال هذه المرحلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن موقف الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي، من دعم ترشح  الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية المقبلة2024، هو فى الأساس دعم للوطن واستقراره واستكمال ما بدأه من مشروعات ومبادرات قومية غير مسبوقة في تاريخ مصر ، فضلا عن بناء الجمهورية الجديدة.


وأعلنت النائبة نيفين حمدي، في بيان صادر عنها اليوم، تأييدها الكامل ودعوتها للرئيس السيسي، باتخاذ قرار الترشح لفترة رئاسية ثالثة، لاستكمال الإنجازات العديدة والضخمة التى تحققت على أرض الواقع خلال فترة رئاسته الأولى.

وذكرت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، على مدار 10 سنوات إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت، شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014.

تلك الإنجازات يأتي في مقدمتها نجاح السياسية الخارجية وعودة مصر لدورها الريادي والمحوري بالمنطقة، وانتقالها من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفا مؤثراً في محيطها الإقليمي، بل تضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، فضلا عن اقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول مع إعطاء أولوية للانتماء الإقليمي على المستوي الإفريقي والعربي .

ومن الانجازات الهامة على الصعيد الداخلى، عودة الأمن لمصر وللمنطقة بالكامل، والذي فرض بكل قوة القضاء علي الإرهاب ، بالاضافة الي اقامة المشروعات القومية الكبري، فمنذ تولي السيسي الحكم حتى الان سعى الرئيس إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلي اثني عشر محورا جاءت على النحو التالي، التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن دعم الحزب بكافة قيادته ونوابه وأعضائه للرئيس السيسي، يأتي بناء على أسس يراها في سياسة ورؤية وقدرة الرئيس، لاستكمال مهمته التى رضى بتحملها من اجل مصر والمصريين، لافتة الى تسخير الحزب بكافة أماناته على مستوى المحافظات، كل الإمكانيات والجهود اللازمة لدعم الحملة الانتخابية للرئيس السيسي للفوز بولاية ثالثه، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين.

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