رئيس جمهورية العراق يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد في قصر بغداد اليوم الأثنين 28 أغسطس 2023, الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق تدوم يومين يرافقه وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين المنظمة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها وأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة، فضلا عن أوضاع العالم الإسلامي وبعض القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تعزيز العمل الإسلامي المشترك.



وأكد رئيس جمهورية العراق دعم بلاده الكامل للمنظمة ومساعيها ولما تقوم به من جهود مقدرة خدمة للعالم الإسلامي وشعوبه.

كما ثمن جهود المنظمة في تعاملها مع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق نسخ من المصحف الشريف ومبادرات المنظمة إزائها، مؤكدا ضرورة دعم جهود المنظمة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تأييده لعقد مؤتمر إسلامي لبحث الأعمال المسيئة للإسلام، واتخاذ خطوات جادة توضح الصورة لدول العالم بأن الإرهاب بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي.

وأكد الأمين العام سعادته بزيارة بغداد وباللقاءات التي أجراها مع سامي المسؤولين العراقيين، وذلك من أجل التشاور بشأن تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية وعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

وأكد سعي المنظمة إلى تعزيز أواصر العلاقات والتنسيق مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

