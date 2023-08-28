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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحالف الأحزاب لـ صدى البلد: تنظيم حملات بالمحافظات لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن دعم التحالف لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي في ضوء الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية منذ توليه الحكم قبل نحو 10 سنوات، مشيرًا إلى أن القوى السياسية تتطلع لاستكمال تلك المكتسبات التي حصل عليها المصريون خلال الفترة الأخيرة.

 

وأضاف "حسانين" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن الرئيس السيسي نجح في لم شمل المصريين بعد سنوات من التناحر، ثم بعدها بدأ في بناء مؤسسات الدولة المصرية ومحاربة الإرهاب، وعلى التوازي قاد مسيرة التنمية دون توقف، لتمتد في كل المحافظات المصرية، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مستهدفة كل الطبقات، خاصة الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن ذلك دعم مطالب التحالف بترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وحول خطة دعم التحالف للرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، أشار كمال حسانين إلى أن جميع أحزاب التحالف المكون من 40 حزبًا سيقومون بحملات لدعم الرئيس السيسي في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن دعم السيسي ملموس على أرض الواقع.

 

وطالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه التحالف شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا والأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

تحالف الأحزاب السيسي الانتخابات الرئاسية كمال حسانين صدى البلد

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