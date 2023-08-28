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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي سفير أرمينيا لدى القاهرة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير "هراتشيا ارشاك بولاديان" سفير دولة أرمينيا لدى القاهرة.

وخلال اللقاء أعرب وفد التنسيقية عن عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ويريفان، وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات.

من جانبه، تطرق السفير بولاديان إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا مطلع العام الجاري، معتبرًا أنها تاريخية، وفتحت العديد من أبواب التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وأضاف السفير الأرميني أن الشباب في بلاده حاليًا أصبح يمثل الغالبية في البرلمان والحكومة، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقة بين المجالس النيابية في البلدين ومع التنسيقية.

وقد أكد الجانبان، على أهمية العمل نحو بذل المزيد من الجهود لتوطيد أطر التعاون بين البلدين، مشيدين بالدور الذي لعبته الجالية الأرمينية في مصر عبر التاريخ، خاصة في النواحي السياسية والثقافية.

فيما أشار وفد التنسيقية إلى ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، معربين عن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وأرمينيا في المجالات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية، للسفير الأرميني تقديرًا لعمق العلاقات بين البلدين.

ضم وفد التنسيقية، النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية يوسف العوال، أحمد مسعد، و معتز عبدالله.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيس

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