غدا.. قطع المياه من 9 صباحا الي 1 ظهرا عن بعض القري بمركز دكرنس

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا الي الساعة 1 ظهرا من ذات اليوم عن بعض القري بمركز دكرنس لفصل الكهرباء عن مرفق مياة ميت فارس بمركز بني عبيد والعمل علي خط بولي ايثيلين 630 مم حيث تتأثر عدد من القري التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس بقطع المياة..

واضاف "مختار" انه سيتم قطع المياة ايضا غدا الثلاثاء عن قري مركز نبروه من الساعة 10 صباحا الي الساعة 4 مساء لتنفيذ اعمال انشاء غرفة DMA علي الخط المغذي لقري عزب بهوت بقرية منشية البدراوي بمركز نبروه..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقارير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير الاول ان القري المتأثرة بقطع المياة هي قري المحمودية والربيعات ومنشية عبد الرحمن وعرب زيدان بمركز دكرنس..

كما اوضح التقرير الثاني ان القري المتأثرة بانقطاع المياة في نبروه هي قري نبروه وقري كفر الابحر وقري بانوب والعزب التابعة..

وقد وجه "مختار" للدكتوره آمال بركات رئيس مركز دكرنس والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القري المتأثرة بانقطاع المياة بمركزي دكرنس ونبروه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.