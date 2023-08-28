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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة غريبة تستخدها الصين للاحتجاج على تصريف مياه فوكوشيما اليابانية بالمحيط

الصين واليابان
الصين واليابان

عرضت فضائية " العربية "، تقريرا عن احتجاج الصين على قيام اليابان بإطلاق مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط.

 

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وأوضح التقرير أنه هناك مكالمات هاتفية تأتي من الصين موجهة إلى الشعب الياباني تتسبب في إزعاج اليابانيين.

 

وتابع التقرير أن السلطات في اليابان أعلنت أن البلاد تتلقى مكالمات هاتفية تتضمن مضايقات من الصين، كما استهدف هذا التدفق من المكالمات المدارس.

 

وأكمل التقرير أن  أعداد المكالمات الهاتفية تجاوز 200 مكالمة في اليوم وتسببت في تعطيل الحياة اليومية للمواطن الياباني.

 

ولفت التقرير أن المدارس القريبة من محطة فوكوشبما تلقت 65 مكاملة متطفلة، وأكدت وسائل إعلام محلية أن بلديات أخرى في اليابان  تلقت اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف المياه من فوكوشيما .

الصين اليابان فوكوشيما اخبار التوك شو مياه فوكوشيما

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