محمد السويدي: الاستثمار الزراعي والصناعي خط الدفاع الثاني للدولة

علق المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحوافز المشروعات الصناعية، قائلًا “إنها قرارات جريئة وهامة وتوقيتها في غاية الأهمية”، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قدمت ارتياحا كبيرا سواء للمصنعين المحلين أو المصنعين للدول الراغبة في الاستثمار بمصر".

وقال "السويدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، أنه رغم التحديات في الدولة المصرية، ولكن تظل مصر دولة جاذبة للأستثمار بكل تحديتها، موضحًا أن جميع الشركات الكبري تحقق أرقام عالية رغم التحديات الصعبة التي نواجها.

وتابع "السويدي"، أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تسير في مسار حل المشاكل وإطلاق يد القطاع الخاص بالكامل فى الاستثمار الصناعي والشراكات الأجنبية والمستثمر الأجنبي للاستثمار، موضحًا أن هذه التسهيلات تقدم في بعض الدول الصديقة والمحيطة بنا.

واختتم أن هناك مميزات سوف تظهر في العمل تقدم أكثر للمستثمر الصناعي، موضحًا أن الاستثمار الزراعي والصناعي هو خط الدفاع الثاني للدولة.