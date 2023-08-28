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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الجودو بوادي دجلة يكشف خطة النادي للمشاركه في البطولات العالمية |حوار

صدى البلد

حقق فريق وادي دجلة للجودو عدد من الجوائز الفردية في بطوله كاس العرب للناشئين تحت ١٧ سنه 

وأجرى موقع صدي البلد حوار مع أحمد خليفه المدير الفني لفريق الجودو بوادي دجلة 

 

كيف كانت المنافسة فى البطولة العربية للجودو فى العلمين؟

شارك فريق وادي دجله ب ٦ للاعبين حيث حققق معظهم ميداليات ذهب و البرونزية مشددا أن فريق وادي دجله كان الفريق المصري الوحيد المشارك في البطولة 

هل كنت تتوقع التفوق المصرى فى هذه البطولة؟

 

 المنافسه كانت صعبه للغاية و الانديه العربيه والمصرية بشكل عام قويه مشددا أن التفوق المصري أمر طبيعي 

 

ما هو المطلوب المرحلة المقبلة للاستمرار فى التفوق العربىة؟

 

سيقوم الفريق بمزيد من العمل ليصبح هناك اكبر من المشاركات قي البطولات العالمية مشددا أن أول بطولة للفريق كانت في السعودية ٢٠١٦

 

 

ما هو الدور الذى يقدمه وادى دجلة لابطاله فى الجودو؟ 

 

قطاع الرياضة في وادي دجله يقوم بتوفير صالات تدريب علي اعلي مستوي واجهزه  فنية قوية ومدربين منتخبات ذو خبرات كبيره مشددا أن العمل في وادي دجله يقوم علي تطوير اللاعب وليس فقط الموهوب ولكن الجميع 

 

واضاف أن اخر بطوله حقق محمد مصطفي المركز الخامس و تم تطوير أدائه ليتوج بالبطولة العرب لكاس للناشئين 

 وتابع أن الفريق قادر علي الوصول للعالمية وهناك خطة طموحة لهذا الأمر مشددا أن وادي دجله يقوم بعمل تدريبات مجمعة لمتابعه المواهب من جميع انحاء الجمهوريه 

 

كيف رأيتم مدينة العلمين فى ظل التطور الكبير فى الجمهورية الجديدة؟

 

 
مدينه العالمين هي مدينه ساحره و رائعه مشددا أن الإشادة ستكون من جميع من حضر البطوله وشاهد ما حدث من تطور لافت للنظر بها 

 

 

الأندية العربية البرونزية البطولة العربية للجودو البطولات العالمية الجمهورية الجديدة

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