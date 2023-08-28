عيد عبد الهادي: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات الصناعية تعطي دفعة قوية للمستثمرين

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز على رأسها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية ذات الاستهداف الإستراتيجي، قائلا: القيادة السياسية أولت اهتمام كبير لملف الصناعة الوطنية وتسعى باستمرار لتذليل كافة العقبات التي تقف حائل أمام المستثمرين، ودفع عجلة الإنتاج بما يحقق معدلات نمو إيجابية تنعش الاقتصاد الوطني.

تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن تحريك المياه الراكدة في ملف الاستثمارية من خلال تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والاعفاءات يشجع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب على إقامة المشروعات التنموية مما سيعزز المسار التنموي في مصر، ويخلق مناخ صناعي جيد قادر على الإنتاج ومتوافر به كافة عوامل النجاح والازدهار.

وأكد أن توجيهات الرئيس بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يعطي دفعة قوية للمستثمر لإنجاز فترة إقامة المشروع، مما سيساهم بدوره في تسريع وتيرة تشغيل المصانع والمشروعات، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتقليل معدلات الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ساهم في انجاز إجراءات عدة تتعلق بإقامة المشروعات، مشيرا إلى أن تلك الرخصة عملت على حل كافة المشكلات وقضت على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، وفتحت أمام المستثمرين الطريق إلى إقامة المشروعات وإنجاز إجراءات الترخيص دون انتظار فترات طويلة، كالذي كان يحدث في السابق.