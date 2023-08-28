فيتش تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن توقع وكالة فيتش ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي.

وأوضح الانفوجراف أن وكالة "فيتش سوليوشنز" تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ 10 القادمة؛ مدفوعًا بعدة عوامل أهمها تزايد عدد السكان.

وتزايد الطلب على السياحة مما يخلق بدوره طلبًا على البنية التحتية وتطويرها؛ إذ تتوقع وصول حجم سوق الإنشاءات إلى 2.352 تريليون جنيه في 2032، مقارنة بنحو 668 مليار جنيه متوقعة في 2023.