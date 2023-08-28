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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقسام في الكنيسة الأثيوبية يهدد بإشعال توترات بعد الحرب الوحشية في تيجراي

صدى البلد

يشكل الأساقفة المنشقون في تيجراي انقسام يهدد بإشعال التوترات في أعقاب الصراع الوحشي، وذلك وفقا لتحليل نشرته فاينانشال تايمز. 

 

تم ترسيم تسعة أساقفة في كنيسة تيجراي تيواهدو الأرثوذكسية الجديدة في مدينة أكسوم، في مقاطعة تيجراي الشمالية التي مزقتها الحرب في إثيوبيا. وبحسب تقرير فاينانشال تايمز، يعد الاحتفال الذي أقيم بمثابة إعلان عن انقسام مرير مع كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية في أديس أبابا، التي يشكل أعضاؤها البالغ عددهم 36 مليونًا أكبر ثاني أكبر طائفة أرثوذكسية في العالم. 

 

قال تيسفاي هاديرا، الأمين العام لأساقفة تيجراي لفاينانشال تايمز: "لم تعد لدينا علاقة معهم لأنهم خانونا نحن أبناء تيجراي خلال الحرب". "هم أعداء كنيسة تيجراي الأرثوذكسية".  

 

يقول المحللون إن الانقسام يهدد بإثارة التوترات بعد اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي والذي أنهى الصراع الوحشي الذي استمر عامين في تيجراي.

 

تعود جذور التمزق في الكنيسة إلى الحرب التي بدأت في عام 2020 بعد أن قالت أديس أبابا إن جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب المهيمن في المنطقة لفترة طويلة، هاجمت الجيش الفيدرالي.

 

تشير التقديرات إلى أن حوالي 600 ألف شخص قتلوا في أعمال العنف وأن ملايين آخرين شردوا. وقد انجرفت القوات والميليشيات الإقليمية من منطقة أمهرة وإريتريا المجاورة إلى الصراع وارتكبت الفظائع من قبل جميع الأطراف.

 

اتهم رجال الدين في تيجراي الكنيسة الإثيوبية بالتواطؤ في هذه الأعمال الوحشية، بعد أن أعلن كبار رجال الدين دعمهم للجيش. لقد هددوا بقطع العلاقات مع المجمع المقدس، السلطة العليا للكنيسة، وهو التهديد الذي نفذوه الآن.

 

قال المجلس المشترك بين الأديان في تيجراي إن أكثر من 1000 من رجال الدين كانوا من بين القتلى عندما اجتاح الصراع الأماكن المقدسة، بما في ذلك البعض في مذبحة في دينجيلات، شمال ميكيلي عاصمة تيجراي.

 

نددت جماعات حقوق الإنسان بمقتل رواد كنيسة تيجراي على يد القوات الإريترية، وامتد العنف إلى أمهرة، حيث سيطر مقاتلو تيجراي مؤقتا على لاليبيلا، المشهورة بكنائسها المحفورة في الصخر والتي تعود إلى القرن الثاني عشر.

 

قال الأسقف يوهانس، الذي يرأس كلية سانت فرومنتيوس اللاهوتية في تيجراي: "تعرضت الأديرة والكنائس للقصف، وغارات الطائرات بدون طيار، والغارات الجوية". "لقد تم تدمير ونهب تراثنا القديم على يد الجنود الذين قتلوا بعد ذلك كهنتنا". 

 

ورد رئيس أساقفة الكنيسة الإثيوبية هذا الشهر بحرمان العديد من رجال الدين في تيجراي، بما في ذلك الأساقفة المتمردين الثلاثة عشر، واتهمهم بالهرطقة وإنشاء هيكل إقليمي غير قانوني يتعارض مع "وحدة" الكنيسة والبلاد. وقالت الكنيسة في بيان لها: لقد تم الاستشهاد بالحرب كسبب لارتكاب هذا العمل غير القانوني، في إشارة إلى جهودها لمنع الصراع. وقال الأسقف بيتروس، الأمين العام للمجمع الكنسي: "إنهم أساقفة غير شرعيين". 

 

وألقى رجل الدين باللوم على جبهة تحرير تيجراي الشعبية في انقسام الكنيسة: إنها لعبة السياسة العرقية. الكنيسة إلهية وسماوية، وليست منظمة حسب العرق. لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تقسم السياسة في إثيوبيا حسب اللغة والعرق. الآن يحاولون تقسيم الكنيسة، ثم قد يحاولون تقسيم البلاد. 

 

في وقت سابق من هذا العام، حاول أساقفة أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا وأكثرها اكتظاظا بالسكان، الانفصال عن الكنيسة الإثيوبية، احتجاجا على فشلها في التبشير بلغة أفان أورومو.

 

يُنظر إلى التهديد الذي تشكله مثل هذه الانشقاقات على أنه أمر بالغ الأهمية في بلد، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، قال 98 في المائة من المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين الذين شملهم الاستطلاع إن الدين "مهم جدًا" في حياتهم.

 

يقول محللون إن الكنيسة الانفصالية في تيجراي تقوض أيضًا رسالة الوحدة الإثيوبية التي دعا إليها رئيس الوزراء أبي أحمد بعد انتخابه البرلماني في عام 2018. وأنهى انتصاره ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم العرقي القومي من قبل تحالف بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وبلغ ذروته في نهاية المطاف في الحرب في تيجراي.

 

وأصدر رئيس أساقفة الكنيسة الإثيوبية اعتذارًا رسميًا في يوليو، أقر فيه بفشله في الدعوة إلى إنهاء القتال، وأعرب عن أسفه للمظالم والخلافات بين الكنيسة الإثيوبية و"شعب تيجراي بأكمله".

 

قال رجال دين من تيجراي إن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا، مشيرين إلى أنه حتى بطريرك الكنيسة، الأسقف ماتياس – وهو من عرقية تيجراي – ظهر في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في ذروة الحرب وهو يدين الجرائم ضد المدنيين ووصفها بأنها "إبادة جماعية".

 

انتهى الصراع بوقف إطلاق النار المتفق عليه في نوفمبر 2022 بين حكومة أبي وقادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. لكن أي مصالحة – في الكنيسة وكذلك في الأمة الأوسع – ستستغرق وقتا بعد هذه الوحشية.

 

الكنيسة الإثيوبية أزمة تيجراي آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

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