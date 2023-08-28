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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تحالف الأحزاب لصدى البلد: ندعم السيسي لأنه الأجدر على مواجهة التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، عضو تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40حزبًا، إن الـ 10 سنوات التي مرت علينا الفترة الماضية، حدثت فيها متغيرات كثيرة على مستوى التنمية بالقطاعات المختلفة، حيث نجت الدولة في تحقيق إنجازات بكل القطاعات، بعدما وحد الرئيس السيسي الصف وقاد مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن من هذا المنطلق جاء قرار التحالف بدعم الرئيس السيسي والمطالبة بترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "فؤاد" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أنه النجاحات التي حققتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، يعكسها الواقع ويشعر بها المواطن، حيث أسهمت المشروعات التنموية العملاقة التي دشنتها الدولة المصرية في إحداث تغيير جذري، لافتًا إلى أن تلك المشروعات كانت في حاجة لقيادة جريئة وحكيمة لتنقل مصر إلى مصاف الدولة المتقدمة وتكون مهيئة لتحقيق الإنجازات في المستقبل، وهذا ما ميز الرئيس السيسي.

وأشار رئيس حزب الشعب الديموقراطي عضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة استقرار الدولة المصرية وبناء مؤسساتها ومحاربة افرهاب وتحقيق التنمية، كل ذلك في وقت واحد، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تفرض تحديات كبيرة تحتاج إلى قائد على مستوى تلك التحديات، وتحالف الأحزاب يرى الرئيس السيسي الأجدر لمواجهة تلك التحديات.

وطالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه التحالف شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا والأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

تحالف الأحزاب المصرية حزب الشعب الديموقراطي الرئيس السيسي السيسي صدى البلد

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