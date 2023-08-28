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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عفت السادات: حلم الرئيس السيسي للمصريين يحتاج منا الدعم لاستكمال مشوار التنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديموقراطي، إنّ تحالف الأحزاب المصرية كان ينتظر منذ فترة الإعلان عن نيته في الوقوف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن حجم ما تم على الأرض في مصر من إنجازات والحلم الكبير الذي يحلمه الرئيس لكل المصريين يستحق من الجميع دعم رئيس الجمهورية حتى يستكمل المشوار في هذه المرحلة الدقيقة.

 

رئيس حزب السادات يتحدث عن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وأضاف "السادات" في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»: "هذه مرحلة بناء مصر جديدة وجمهورية جديدة تتطلب من الجميع تأكيد حبنا لهذا الوطن والمخلصين الذين بذلوا الجهد لرفع رايات هذا الوطن، ومصر مرت بمراحل وفترات صعبة جدا، ونرى أن الحصاد رائع والقادم سيكون أفضل، لأن المزيد من الجهد والإنجازات التي تعودنا عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي سيوصلنا إلى الجمهورية الجديدة التي نتمناها كلنا". 

 

وتابع: "أحزاب هذا التحالف من أبناء شعب مصر حيث نتواجد في أنحاء الجمهورية كافة ونتفاعل مع أهلنا في كل مكان، وهذا التحالف يعبر عن نبض مصر الموجود في القرى والمحافظات المختلفة التي تعبر عن تقديرها الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصها على استمراره في الفترة المقبلة حتى يحقق الحلم الذي نتمناه لبلدنا بحيث نصل إلى مرحلة البناء الحقيقي للإنسان المصري والرخاء الذي نتمناه لأولادنا وأحفادنا. 

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