قومي المرأة يعقد أول اجتماع بالسويس لـ 114من الرائدات بحملة بلدي أمانة

عقد المجلس القومي للمرأة اليوم أول اجتماع بمحافظة السويس لعدد ١١٤ من الرائدات المقرر مشاركتهن بالحملة، بهدف تعريفهن بأهداف الحملة ورسائلها الاساسية التي تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" التي ينفذها المجلس بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الاجتماع كل من غادة حمدى عبد الله حسن مقرر مناوب فرع السويس وكل من هالة محمد السباعي و عبير عبد الجليل الظاهر عضوات الفرع ، كما شارك في الاجتماع الدكتورة هويدا حسين مدير تنظيم الاسرة بالسويس وايزيس محمود رئيس الادارة المركزية للتدريب و التنمية بالمجلس وداليا حمدي مدير عام شئون الفروع بالمجلس.

وأشارت ايزيس محمود الى انه تعقد على هامش حملة طرق الابواب مجموعة من الانشطه مثل "أمسيات الاسرة المصرية" التي تعد تجمعا لكل الاسرة في سرادقات كبيرة تعرض رسائل الحملة باستخدام العروض الفنية و الفنون التراثية التي تتميز بها المحافظة وعروض الاراجوز و العرائس والتنورة والاغاني الوطنية ، الي جانب "مطبخ المصرية " كوحدة انتاجية تتدرب فيها السيدات على ادارة المطابخ الكبري واستعدادات الولائم والحفلات تمهيدا لتشجيعهن على استخدام مهارات الطبخ في انشاء مشروع صغير مدر للربح.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، ويتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

IMG-20230828-WA0547

IMG-20230828-WA0546

IMG-20230828-WA0544

IMG-20230828-WA0543

IMG-20230828-WA0540