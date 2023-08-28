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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ عامل لاتجاره في الشابو والحشيش المخدر بأسيوط

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة ، والحبس لمدة 6 أشهر لحيازته سلاح ناري وأخر أبيض وطلقات نارية بقرية بصره بمركز الفتح في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم8880 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات للنقيب محمد زكريا معاون مباحث مركز شرطة الفتح تفيد قيام المتهم " جمال . ع . ح " 39 عاما " عامل " والسابق اتهامه في 12 قضية متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب محمد زكريا  و النقيب محمد جاسر معاونا مباحث مركز شرطة الفتح قوة من الشرطة السريين استهدفت ضبط المتهم وتفتيش منزله بقرية بصره وحال مشاهدة المتهم للقوات بالقرب من منزله حاول الهرب إلا أن القوة نجحت في القبض عليه ممسكا بيده علبة سجائر بداخلها 9 امبول لمادة الشابو المخدر كما عثر بملابسه على فرد خرطوش محلي الصنع و 2 طلق ناري وقطعة كبيرة لجوهر الحشيش و سلاح ابيض ومبلغ مالي 470 جنيها .

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والسلاح الأبيض يستخدمه في تقطيع المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس .

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