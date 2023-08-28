التعليم تزف بشرى سارة للطلاب خلال 10 أيام

أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب وتمكينه من عملية التعلم هو الشغل الشاغل للوزارة حاليا، مؤكدا أن الوزارة حريصه أيضا على مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة المصرية.

أضاف أكرم حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الوزارة تعمل الآن على مجموعة من الإجراءات لتمكين الطلبة وتقديم الخدمات التي تساعدهم على التعلم بصورة جيدة.

وأشار إلى أنه خلال 10 أيام سيكون متاح أمام الطلبة مادة تعليمية مكملة للكتاب المدرسي تحتوي على المفاهيم الرئيسة بالإضافة إلى أسئلة على المادة التعليمية وستكون متاحة للجميع وبصيغة PDF.