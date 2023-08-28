وصفة جديدة.. طريقة عمل رولات الباذنجان بالكفتة

رولات الباذنجان بالكفتة من الوصفات كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها ومختلفة وغير تقليدية، وتعتبر من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف،كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وإليك خطوات عمل رولات البازنجان بالكفتة.

طريقه عمل رولات البازنجان بالكفتة:



المقادير:

‏- 1 كيلو لحم مفروم

‏- ½ 2 كوب بقدونس مفروم

‏- ¾ كوب قرشلة مطحونة

‏- ¼ كوب زيت نباتي

‏- 4 باذنجان شرائح مقلي نصف قلية

‏- 3 بصل مفروم

‏- 1 معلقة كبيرة بهارات مشكلة

‏- 2 معلقة صغيرة ثوم بودر

‏- فلفل أسود

‏- ملح

مقادير الصلصة:

‏- 5 كوب عصير طماطم

‏- 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

‏- 1 معلقة كبيرة شطة

‏- 2 معلقة صغيرة بهار مشكل

‏- 1 معلقة صغيرة ثوم بودر

‏- ¼ معلقة صغيرة سكر

‏- ½ كوب ورق ريحان (للوجه)

‏- جبنة موزاريلا مبشورة (للوجه)



طريقه التحضير:

في الكبة الكهربائية نضع جميع مقادير الكفتة حتى تختلط جيدًا.

نضعها في طبق ونشكلها اصابع.

نضع أصابع الكفتة في صينية وندخلها فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق.

نقلب الكفتة بين الحين والآخر نحمر اصابع الكفتة من الشواية لمدة 5 دقائق.

نخرج اصابع الكفتة من الفرن ونتركها تبرد.

نحضر الصلصة في وعاء على حرارة متوسطة نخلط جميع مقادير الصلصة واغليه قليلًا.

عندما تبدأ بالغليان ابعديها عن الحرارة ونتركها جانبًا.

نحضر شرائح الباذنجان ونضع على كل شريحة أصابع من الكفتة ونلف الباذنجان على إصبع الكفتة.

نرتب في طبق زجاجي مخصص للفرن ونحرص أن تكون نهاية الرول متجهة للأسفل.

نسكب الصلصة الحمراء على الباذنجان بالكفتة ونضع أوراق الريحان على الوجه ونرش الجبنة المبشورة.

ندخل الطبق الفرن على حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة ونحرص ان يكون في وسط الفرن.

قدميها الى جانب طبق من الأرز بالشعيرية.