محافظ الدقهلية يوجه بالبدء الفوري في تجهيز معارض "أهلا مدارس"

وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بالبدء الفوري في تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور من خلال التنسيق مع وكيل وزارة التموين، السيد دايره، والغرفة التجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاثنين، محافظ الدقهلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة عدد من الملفات لتذليل العقبات وحل كافة المشاكل التي تواجه العمل، وذلك في حضور السيد دايره وكيل وزارة التموين وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ ، ولطيفة محمود مدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المتابعة المستمرة هي أساس النجاح وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل ، لأن العمل بدون متابعة سيؤدي حتماً إلى قصور في الأداء وعدم تحقيق النتيجة المطلوبة وربما يؤدي إلى الفشل، مكلفا بسرعة الانتهاء من جميع طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتنسيق الكامل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنهاء هذه الطلبات.

كما وجه الدكتور مختار بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتكثيف العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منها لخدمة المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع مدير المكتب الفني بالمحافظة ومدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.

وقال الدكتور مختار، إن الدولة تولي ملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والتعديات على الأرضي الزراعية أهمية كبيرة، لأن هذه الملفات لها أهمية بالغة من خلال حل مشاكل المواطنين وفرض هيبة الدولة.