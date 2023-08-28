عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أرباح السوشيال ميديا.. البلوجر سوزي تفجر مفاجأة بشأن مقدمي المحتوى

صدى البلد

كشفت البلوجر سوزي أيمن عن مفاجأة صادمة بشأن أرباحها من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قائلة إنه حسب المحتوى ذاته يكون الربح، إذ أن أرباح البث المباشر تعتمد على الهدايا نفسها، وأكبر هدية قد تحصل عليها من البث المباشر الواحد هو 4 آلاف جنيه. 

البلوجر سوزي تفجر مفاجأة بشأن مقدمي المحتوى على السوشيال ميديا 

وأضافت سوزي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن البعض يستغل فيديوهات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الهدايا التي تُرسل إليهم، "الناس قربت ترش على نفسها بنزين بسبب البث المباشر ده عشان ياخدوا هدايا وفلوس، أنا بفتح اللايفات عادي، ولا بدخل جولات ولا تحديات مع حد". 

وتابعت، أنها غير مهتمة على الإطلاق بفكرة الأرباح من على مواقع التواصل الاجتماعي بقدر أنها تكون مشهورة ومعروفة في الشارع، والجمهور راضي عنها، "أنا عاوزة الناس تشوفني في الشارع تبقى الناس حباني، مش يشوفني مش طايقاني ولا حاجة من الأمور دي". 

واستكملت أن طريقة لبسها تغيرت بعد دخولها عالم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كانت متحررة بشكل أكبر قبل دخولها في عالم السوشيال ميديا، "كنت بلبس هوت شورت وحاجات كده، ولكن لما دخلت غيرت من ده، بس فيه ناس في السوشيال ميديا بتقلع الحجاب عشان الشهرة". 

وواصلت: "أنا كنت بدخل جمعيات واقبضها واغير من طريقة لبسي، والحمد لله الناس قليلة جدا اللي بتعلق تعليقات سلبية عني، وأغلب التعليقات حلوة جدا الحمد لله". 

 

سوزي نهال طايل برنامج تفاصيل قناة صدي البلد البلوجر سوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

ترشيحاتنا

عفت السادات عن السيسي: رجل معجون بحب الوطن

الوضع صعب.. اعتراف صادم من وزير دفاع أوكرانيا بشأن تقدم القوات الروسية

تعليق أمريكي على استعدادات زيلينسكي لإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ