بسبب أرباح السوشيال ميديا.. البلوجر سوزي تفجر مفاجأة بشأن مقدمي المحتوى

كشفت البلوجر سوزي أيمن عن مفاجأة صادمة بشأن أرباحها من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قائلة إنه حسب المحتوى ذاته يكون الربح، إذ أن أرباح البث المباشر تعتمد على الهدايا نفسها، وأكبر هدية قد تحصل عليها من البث المباشر الواحد هو 4 آلاف جنيه.

البلوجر سوزي تفجر مفاجأة بشأن مقدمي المحتوى على السوشيال ميديا

وأضافت سوزي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن البعض يستغل فيديوهات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الهدايا التي تُرسل إليهم، "الناس قربت ترش على نفسها بنزين بسبب البث المباشر ده عشان ياخدوا هدايا وفلوس، أنا بفتح اللايفات عادي، ولا بدخل جولات ولا تحديات مع حد".

وتابعت، أنها غير مهتمة على الإطلاق بفكرة الأرباح من على مواقع التواصل الاجتماعي بقدر أنها تكون مشهورة ومعروفة في الشارع، والجمهور راضي عنها، "أنا عاوزة الناس تشوفني في الشارع تبقى الناس حباني، مش يشوفني مش طايقاني ولا حاجة من الأمور دي".

واستكملت أن طريقة لبسها تغيرت بعد دخولها عالم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كانت متحررة بشكل أكبر قبل دخولها في عالم السوشيال ميديا، "كنت بلبس هوت شورت وحاجات كده، ولكن لما دخلت غيرت من ده، بس فيه ناس في السوشيال ميديا بتقلع الحجاب عشان الشهرة".

وواصلت: "أنا كنت بدخل جمعيات واقبضها واغير من طريقة لبسي، والحمد لله الناس قليلة جدا اللي بتعلق تعليقات سلبية عني، وأغلب التعليقات حلوة جدا الحمد لله".